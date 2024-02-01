Елена Малышева посоветовала безопасный НПВП для гипертоников

Боль - неотъемлемая часть защитной функции нашего организма. Она возникает тогда, когда организму нанесен вред, даже небольшой - царапина, ожог и т.д. Это сигнал о том, что нужно действовать и устранять причину «поломки». Но первое, что нам хочется сделать – унять боль. Как ориентироваться в обезболивающих лекарственных средствах, которыми снабдила нас современная наука?

Немного о причинах

Боль возникает от травм, ею сопровождаются почти все заболевания, процессы воспаления во всех органах и тканях организма. Головная боль - одна из самых распространенных. В мире от нее страдают, по данным ВОЗ, около половины жителей. По тем же данным, за прошедший год от головной боли хотя бы раз мучались три четверти взрослого (18-65 лет) населения нашей планеты. Виной тому могут быть и увеличение количества стрессовых ситуаций, и распространение множества инфекций, и хронические заболевания, в их числе гипертония, и т.д. Когда боль становится постоянной или усиливается, наше состояние ухудшается, падает качество жизни и требуются средства борьбы с нею.

Наибольшим спросом среди множества болеутоляющих средств сейчас пользуются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Но, к сожалению, они чаще всего противопоказаны гипертоникам, так как способны повысить давление. А это повышает риск сердечно-сосудистого события - самой распространенной причины смерти в мире. Но не все так плохо, потому что ученые решили и эту проблему.

Как действовать при появлении боли?

Первым делом обратиться к специалисту, чтобы точно установить причину боли. Врачи назначат лечение и подберут подходящее средство против боли из группы НПВП. Популярность этой группы болеутоляющих объясняется тем, что они одновременно борются и с болью, и с жаром, и с воспалением. Компоненты этих препаратов блокируют работу ферментов по выработке простагландинов. Последние делают особенно чувствительными рецепторы, которые улавливают сигналы боли от организма.

Подходящий НПВП можно подобрать даже для гипертоника. Главное, чтобы он не провоцировал подъем давления. Именно таким является напроксен. Препарат прошел множество исследований и клинических испытаний (порядка 1,5 тыс.) и подтвердил свою надежность и безопасность с точки зрения кардио-событий. В случае с напроксеном можно не опасаться скачка давления, следовательно и риск возникновения нежелательных событий мал. Российские ученые разных специализаций также подтвердили надежность этого препарата в своих рекомендациях «Рациональное применение НПВП в клинической практике».

О достоинствах этого анальгетика заявила и Елена Малышева, профессор, терапевт, кардиолог и популярная телеведущая («Жить здорово!»). Как сообщает ridus . ru , эксперт считает напроксен лучшим выбором для людей от 50 лет и выше с повышенным риском заболеваний сердца и сосудов. В России препарат производится и продается в аптеках под наименованием Новема. Его удобство заключается еще и в том, что он в разы дольше многих других НПВС действует на организм (до 12 часов) и не требует рецепта врача. Препарат быстродействующий и полностью всасывается в кровь, достигая максимальной концентрации уже через час или два.

Лучше сна нет лекарства

Нередко сильная боль не дает человеку уснуть, начинается бессонница, которая только приводит к ухудшению самочувствия, то есть боль сама становится болезнью. Для того, чтобы разорвать этот порочный круг, создан препарат Новема найт. Здесь действию напроксена помогает дифенгидрамин, оказывая седативный эффект. Причем оба вида анальгетика – Новему и Новему Найт можно сочетать друг с другом, если это необходимо для спокойного выздоровления. Ведь именно во время сна происходит восстановление нашего организма.