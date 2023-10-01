﻿Причины купить автомобиль JETOUR

Китайский автопром набирает обороты стремительными темпами. И в настоящее время торговый бренд JETOUR считается самым ярким представителей указанной индустрии. За последние годы указанная компания завоевала доверие людей со всего мира благодаря безупречному качеству, инновационным технологиям и демократичной стоимости. Благодаря выгодным ценам сегодня jetour купить может любой желающий.

Компания была создана в 2018 году и стала частью китайской автомобильной корпорации Chery Automobile Co., Ltd. С начала своей деятельности бренд поставил перед собой задачу занять лидирующие позиции в автомобильной индустрии. И на данный момент времени компания на верном пути по достижению указанного плана.

Сегодня это бренд, объединяющий в себе нанотехнологии, безопасность и комфорт.

К вопросу о технологических особенностях марки

Решающее значение при выборе транспортных средств имеет использование в некоторых моделях системы полного привода (4WD) в некоторых моделях. Подобный подход направлен на то, чтобы сделать выше управляемость и устойчивость авто в непростых дорожных условиях, например, на скользких или грунтовых дорогах.

Нельзя не сказать о том, что здесь предусмотрено интеллектуальное управление подвеской. Дело в том, что она способна автоматически адаптировать жесткость подвески в зависимости от условий дорожного покрытия и манеры вождения. Это обеспечивает безопасность и комфортную поездку.

Компания активно внедряет нанотехнологии внутри транспортного средства. Как правило, это мультимедиа, цифровая приборная панель, поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Отдельного внимания заслуживает безопасность авто, куда входит адаптированный круиз-контроль, контроль слепых зон и распознавание знаков на дороге.

Актуальные модели JETOUR