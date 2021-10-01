Что нужно знать о кигуруми: полезная информация

Сегодня на улицах города все чаще можно встретить людей в оригинальных костюмах в виде животных. Как правило, это образы кошек, собак, мадвежат. Однако в настоящее время можно купить кигуруми в москве с изображениями героев аниме или мультяшных персонажей. Такие наряды не только заряжают позитивными эмоциями окружающих, но являются невероятно удобными в повседневном ношении.
По причине того, что зародился указанный вид одежды в Японии, и название имеет соответствующее - в дословном переводе кигуруми означает "носить игрушку". На деле так и есть - по дизайну все модели схожи с любимыми персонажами, поэтому активно рассматриваются для костюмированных представлений и многочисленных перевоплощений.
Наряды в большинстве случаев отличаются привычным фасоном и состоят из цельного, как правило, приталенного комбинезона, а также многочисленных тематических атрибутов в виде хвостов, крылышек. Отличительной особенностью является наличие специальной маски, полностью надевающейся на голову и хорошо удерживающей форму. К слову сказать, на сайте https://kigurumi-russia.ru/ каждый имеет возможность купить маски нескольких разновидностей:
Кстати говоря, несмотря от разновидности, внутри каждой маски есть мягкая ткань - специально используется для комфорта. Несмотря на то, что здесь предусмотрены отверстия для глаз, обзор может быть ограниченным.
Отдельно стоит отметить, что аниме кигуруми и современные трендовые пижамы в виде животных, которые можно носить как дома, так и на улице это не совсем одно и то же. Носителей костюмов называют анимегао, а носителей пижам в виде животных кигуруминами.
От домашних пижам такие костюмы отличаются, с одной стороны, особенностями кроя, с другой - материалом. Если говорить о первых, для них рассматриваются преимущественно мягкие ткани, которые приятны для контакта с голым телом. Не стоит путать кигуруми с аниме-куклами, которые встречаются в Диснейленде. Эти наряды называются маскотами или фурсьютами.