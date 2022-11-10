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Значительный урон ЧВК «Вагнер» может нанести наша внутривидовая борьба — Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на слова советника Госдепартамента США Дерека Шолле о попытках положить конец деятельности ЧВК «Вагнер». 

По информации издания RTVI, власти США всерьез обеспокоены деятельностью ЧВК «Вагнер», а Шолле намерен помешать работе бойцов формирования на территории Сербии. Пригожин сообщил, что его не беспокоят действия Америки в отношении «вагнеровцев» и рассказал, что действительно может навредить компании. 

«Значительный урон ЧВК «Вагнер» может нанести наша внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах. Это более серьезная угроза существованию ЧВК «Вагнер»», — цитирует бизнесмена пресс-служба «Конкорда». 

Он также подчеркнул, что в некоторых СМИ уже пытаются запретить упоминание ЧВК «Вагнер» и приписать заслуги бойцов другим. Однако многие ценят работу «музыкантов». В связи с этим предприниматель призвал поддержать бойцов, которые выполняют тяжелую работу, чтобы жители России могли спать спокойно. 

Ранее Пригожин ответил на попытки «ботоферм» дискредитировать ЧВК «Вагнер» словами «цыплят по осени считают».

13 январь 18:27 | : Разное

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