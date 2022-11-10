Значительный урон ЧВК «Вагнер» может нанести наша внутривидовая борьба — Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на слова советника Госдепартамента США Дерека Шолле о попытках положить конец деятельности ЧВК «Вагнер».
По информации издания RTVI, власти США всерьез обеспокоены деятельностью ЧВК «Вагнер», а Шолле намерен помешать работе бойцов формирования на территории Сербии. Пригожин сообщил, что его не беспокоят действия Америки в отношении «вагнеровцев» и рассказал, что действительно может навредить компании.
«Значительный урон ЧВК «Вагнер» может нанести наша внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах. Это более серьезная угроза существованию ЧВК «Вагнер»», — цитирует бизнесмена пресс-служба «Конкорда».
Он также подчеркнул, что в некоторых СМИ уже пытаются запретить упоминание ЧВК «Вагнер» и приписать заслуги бойцов другим. Однако многие ценят работу «музыкантов». В связи с этим предприниматель призвал поддержать бойцов, которые выполняют тяжелую работу, чтобы жители России могли спать спокойно.
Ранее Пригожин ответил на попытки «ботоферм» дискредитировать ЧВК «Вагнер» словами «цыплят по осени считают».