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Езда на мотроллере стоила пожилому вельчанину жизни

26 июля около 18:00 в ОМВД России «Вельский» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в деревне Заподюжье.

По имеющимся данным, мужчина 1960 года рождения, находясь за рулем мотороллера, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался.

Установлено, что мужчина передвигался на мотороллере без защитной экипировки, право управления транспортными средствами у него отсутствует.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

27 июль 09:33 | : Происшествия

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