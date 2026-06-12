В Архангельске накоыли нарколабораторию

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области от коллег из ГУНК МВД России была получена оперативная информация о возможной причастности 41-летнего ранее судимого жителя Архангельска к незаконному производству запрещённых веществ. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий данные сведения подтвердились.

Мужчина был задержан полицейскими при поддержке бойцов Росгвардии около дома на улице Приморской. Было установлено, что злоумышленник оборудовал в своём гараже лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков. В ходе обследования помещения стражи правопорядка изъяли банку с жидким составом, ёмкости с различными химическими реагентами, весы и упаковочный материал. Кроме того, в автомобиле фигуранта было обнаружено охолощённое оружие с холостыми патронами, которое направили на баллистическую экспертизу.

Согласно заключению специалиста регионального Экспертно-криминалистического центра УМВД России, изъятое вещество признано синтетическим наркотиком массой более 120 граммов. Задержанный признался, что нашёл инструкцию по варке «соли» в теневом сегменте сети Интернет и производил криминальный товар для дальнейшего сбыта.

Следственной частью СУ областного УМВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении наркодельца судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.