Полицейским Няндомы пришлось стрельбой останавливать автомобиль

Ночью 19 июля возле города Няндомы сотрудники полиции заметили автомобиль «Лада» с тонированными стеклами, который двигался на высокой скорости.
Полицейские подали сигнал об остановке транспортного средства, однако водитель проигнорировал неоднократные законные требования стражей порядка, увеличил скорость и попытался скрыться, нарушая правила дорожного движения и создавая при этом угрозу жизни и здоровью граждан.
В строгом соответствии с Законом «О полиции» сотрудниками было принято решение о применении служебного оружия. После предупредительного выстрела в воздух нарушитель остановил автомобиль и был задержан.
По словам водителя, он пытался скрыться, опасаясь наказания за тонировку и привлечения к ответственности за имеющиеся у него неоплаченные штрафы.
В отношении 20-летнего жителя Няндомы составлено пять протоколов об административных правонарушениях, в том числе за установление стекол, светопропускание которых не соответствует установленным требованиям; управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке; несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности; невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку.
Нарушителю судом назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.
Напоминаем, что водитель обязан выполнить законное требование сотрудника полиции об остановке транспортного средства. В ином случае на основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального закона «О полиции» полицейские имеют право применить огнестрельное оружие.