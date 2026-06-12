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Полицейским Няндомы пришлось стрельбой останавливать автомобиль

Ночью 19 июля возле города Няндомы сотрудники полиции заметили автомобиль «Лада» с тонированными стеклами, который двигался на высокой скорости.

Полицейские подали сигнал об остановке транспортного средства, однако водитель проигнорировал неоднократные законные требования стражей порядка, увеличил скорость и попытался скрыться, нарушая правила дорожного движения и создавая при этом угрозу жизни и здоровью граждан.

В строгом соответствии с Законом «О полиции» сотрудниками было принято решение о применении служебного оружия. После предупредительного выстрела в воздух нарушитель остановил автомобиль и был задержан.

По словам водителя, он пытался скрыться, опасаясь наказания за тонировку и привлечения к ответственности за имеющиеся у него неоплаченные штрафы.

В отношении 20-летнего жителя Няндомы составлено пять протоколов об административных правонарушениях, в том числе за установление стекол, светопропускание которых не соответствует установленным требованиям; управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке; несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности; невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку.

Нарушителю судом назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

Напоминаем, что водитель обязан выполнить законное требование сотрудника полиции об остановке транспортного средства. В ином случае на основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального закона «О полиции» полицейские имеют право применить огнестрельное оружие.

 

22 июль 12:11 | : Происшествия

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