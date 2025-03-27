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Архангельские полицейские остановили "Жигули" огнем из табельного оружия

В Архангельской области в вечернее время около одного из домов на улице Октябрьской в посёлке Савинский сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России «Плесецкий» заметили знакомый им автомобиль ВАЗ, ранее неоднократно фигурировавший в сводках полицейских. Стражи правопорядка подали сигнал об остановке, однако водитель проигнорировал это и, увеличив скорость, попытался скрыться.

Автопатруль начал преследование. Двигаясь по улицам посёлка, водитель «жигулей» несколько раз выезжал на встречку, создавая угрозу другим участникам движения. Для остановки машины в соответствии с Федеральным законом «О полиции» инспекторы ДПС приняли решение о применении табельного оружия. После двух предупредительных выстрелов в воздух и нескольких прицельных по колёсам автомобиль был остановлен, а нарушитель задержан.

За рулём находился 20-летний житель посёлка Савинский. Выяснилось, что молодой человек не имеет права управления транспортными средствами. Отечественную легковушку, прежний владелец которой ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, он купил недавно, но не зарегистрировал в установленном порядке.

В отношении правонарушителя госавтоинспекторы составили 10 административных протоколов, в том числе за невыполнение требования об остановке, выезд на встречную полосу движения, отсутствие полиса ОСАГО и езду без водительского удостоверения.

Автомобиль помещён на специализированную стоянку.

 

27 март 16:19 | : Происшествия

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