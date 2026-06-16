Еще один "шаманинский" получил заочно 11 лет

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны достаточными для заочного осуждения 38-летнего уроженца города Северодвинска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе), п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. «г, д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применением насилия в отношении представителя власти).

Следствием и судом установлено, в 2013-2014 годах осужденный являлся активным участником организованного преступного сообщества «шаманинские» и входящей в него устойчивой вооруженной группировки, действовавшей на территории Архангельской области. В составе банды он вымогал у предпринимателей и лиц, занимавшихся коммерческой деятельностью, денежные средства путем применения насилия и уничтожения чужого имущества, а также совершая иные преступные деяния для незаконного обогащения. Летом 2014 года в общественном месте он угрожал применением насилия и уничтожением имущества сотруднику полиции в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

После направления уголовного дела в суд и изменения ему меры пресечения фигурант скрылся на территории иностранного государства, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

Приговором суда заочно ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

(на фото: сам Шаманин)