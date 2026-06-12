Деньги за автомобиль от жителя Поморья ушли на Урал

Прокуратура Вилегодского района при изучении материалов уголовного дела установила, что в период с конца марта по начало апреля 2026 года пожилой мужчина, намереваясь приобрести автомобиль, вступил в переписку с неизвестными лицами в мессенджере.

Будучи введенным в заблуждение телефонными мошенниками, он осуществил перевод денежных средств в размере 930 тыс. рублей на расчетный счет подставного лица (дроппера).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что владельцем счета, на который поступили денежные средства потерпевшего, является житель Свердловской области.

Защищая права пострадавшего, прокурор Вилегодского района обратился с иском в суд с требованием о взыскании

с собственника банковского счета суммы неосновательного обогащения, а также процентов за использование чужих денежных средств.

Вилегодский районный суд Архангельской области удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.

Дроппер – лицо, передающее свою банковскую карту за вознаграждение для получения незаконных денежных средств.

Прокуратура напоминает, что за приобретение, передачу и использование из корыстной заинтересованности электронных средств платежа третьим лицам установлена уголовная ответственность ч. 3 ст. 187 УК РФ, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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