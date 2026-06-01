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Архангельский чудак пытался угнать "отстой" советского автопрома

В полицию Архангельска с заявлением о попытке угона машины обратился 56-летний житель Ломоносовского округа. Мужчина работает в автосалоне на Московском проспекте, около которого продолжительное время был припаркован принадлежащий ему автомобиль «Иж». 14 июля архангелогородец заметил, что машина немного передвинута.

На место прибыла следственно-оперативная группа полиции. В ходе работы стражи порядка установили, что 11 июля около 23.30 автомобиль потерпевшего пытался отбуксировать внедорожник Toyota.

По горячим следам водитель иномарки был установлен. Мужчина пояснил, что к нему с просьбой отбуксировать «ИЖ», который якобы принадлежит друзьям, обратился неизвестный молодой человек. Когда владелец внедорожника попытался с помощью троса сдвинуть машину, оказалось, что у нее заблокированы колеса. Это показалось мужчине подозрительным, и он отказался выполнить просьбу незнакомца.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в покушении на угон задержали 22-летнего жителя округа Майская горка.

По имеющейся информации, проходя поздним вечером мимо автосалона, злоумышленник увидел припаркованный «ИЖ». Воспользовавшись тем, что дверь автомобиля была открыта, молодой человек проник в салон. Когда он пытался завести мотор, сработала блокировка руля. Тогда злоумышленник решил перегнать машину к своему дому и обратился за помощью к проезжавшему мимо водителю внедорожника.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 1 статьи 166 уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на неправомерное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется дознание.

 

16 июль 14:42 | : Происшествия

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