Жительница Архангельска устроила родной дочери жуткую жизнь

Прокурор г. Архангельска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней жительницы областного центра, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117, 156 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетней, и ненадлежащие исполнение родительских обязанностей в отношении своего ребенка).

Установлено, что женщина на протяжении длительного времени в период с сентября 2020 года по март 2026 года, находясь на территории округа Варавино-Фактория в г. Архангельске по месту жительства семьи, систематически наносила побои и иные насильственные действия своей несовершеннолетней дочери, оскорбляла и унижала девочку, ругала нецензурной бранью.

В интересах несовершеннолетней потерпевшей законным представителем заявлен иск на сумму 300 000 рублей о возмещении морального вреда, причиненного преступлением.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.



