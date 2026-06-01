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В Северодвинске задержали немаленькую разбойницу

9 июля в ОМВД России по городу Северодвинску поступило сообщение от сотрудницы супермаркета, расположенного на Архангельском шоссе. По словам продавца, днем в торговый зал зашла женщина и, сложив в пакет различные товары, попыталась выйти, не оплатив покупку.

Продавец окликнула посетительницу, пытаясь забрать пакет. В ответ злоумышленница развернулась и начала угрожать предметом, похожим на нож, после чего скрылась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержана и доставлена в отдел полиции 33-летняя нигде не работающая местная жительница. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу и разбой.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ведется следствие.

 

15 июль 15:21 | : Происшествия

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