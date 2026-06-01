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Подросток из Коряжмы подозревается в любви к нацизму

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Коряжмы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование нацистской символики лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

По версии следствия, в январе 2026 года несовершеннолетний подозреваемый в открытом доступе в одном из мессенджеров разместил пост с изображением нацисткой символики. Ранее подследственный привлекался к административной ответственности за совершение аналогичных действий.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР. 

 Следственное управление разъясняет, что за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской или сходной с ней атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами и совершены лицом, ранее подвергнутым административному наказанию по ст. 20.3 КоАП РФ, Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы.

15 июль 08:52 | : Происшествия

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