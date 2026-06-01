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В Северодвинске произошла страшная автоавария с участием... жилого дома

Вчера, 14.07.2026, в 21.03 в Северодвинске произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan при переезде перекрестка улиц Гагарина и Карла Маркса не справился с управлением, на высокой скорости съехал с дороги и врезался в жилой дом. 

 В результате аварии водитель (мужчина 1986 года рождения) и женщина-пассажир оказались зажаты в транспортном средстве. При помощи специалистов службы спасения пострадавших достали из автомобиля. Женщина госпитализирована. Водитель скончался в автомобиле скорой помощи.

 Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

 

15 июль 07:28 | : Происшествия

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