В Северодвинске произошла страшная автоавария с участием... жилого дома

Вчера, 14.07.2026, в 21.03 в Северодвинске произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan при переезде перекрестка улиц Гагарина и Карла Маркса не справился с управлением, на высокой скорости съехал с дороги и врезался в жилой дом.

В результате аварии водитель (мужчина 1986 года рождения) и женщина-пассажир оказались зажаты в транспортном средстве. При помощи специалистов службы спасения пострадавших достали из автомобиля. Женщина госпитализирована. Водитель скончался в автомобиле скорой помощи.

Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.