Лентяй из Архангельска может присесть на 20 лет за сбыт наркотиков

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере).

Обвиняемый, являясь потребителем наркотических средств, нигде не работающий, с целью систематического получения дохода в декабре 2025 года вступил в состав организованной преступной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств.

В период до февраля 2026 года выполнял функции «закладчика», размещая наркотические средства в тайники, в качестве оплаты за свою преступную деятельность получал денежные и наркотические средства для личного потребления.

С целью осуществления преступной деятельности им арендован автомобиль, фасовку наркотиков осуществлял по месту жительства в одном из домов по пр. Дзержинского в г. Архангельске.

В один из дней начала февраля 2026 года обвиняемый получил оптовую партию синтетических наркотических средств, которые с целью последующего сбыта привез домой, где осуществил фасовку. Наркотические средства он поместил в тайники на территории Октябрьского района. После чего куратором ему вновь были направлены координаты с местом нахождения тайника с оптовой партией наркотического средства, расположенного в Исакогорском районе г.Архангельска.

Часть наркотических средств обвиняемый разместил в тайниках в районе ул. Самойло в г. Архангельске. Однако выполнить свою преступную роль до конца он не успел, т.к. был задержан сотрудниками полиции.

В ходе следственных действий изъяты синтетические наркотические средства двух видов.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признал, на его имущество наложен арест.

Санкцией ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено наказание до двадцати лет лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд города Архангельска.