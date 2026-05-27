Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Лентяй из Архангельска может присесть на 20 лет за сбыт наркотиков

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере).

Обвиняемый, являясь потребителем наркотических средств, нигде не работающий, с целью систематического получения дохода в декабре 2025 года вступил в состав организованной преступной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств. 

В период до февраля 2026 года выполнял функции «закладчика», размещая наркотические средства в тайники, в качестве оплаты за свою преступную деятельность получал денежные и наркотические средства для личного потребления. 

С целью осуществления преступной деятельности им арендован автомобиль, фасовку наркотиков осуществлял по месту жительства в одном из домов по пр. Дзержинского в г. Архангельске. 

В один из дней начала февраля 2026 года обвиняемый получил оптовую партию синтетических наркотических средств, которые с целью последующего сбыта привез домой, где осуществил фасовку. Наркотические средства он поместил в тайники на территории Октябрьского района. После чего куратором ему вновь были направлены координаты с местом нахождения тайника с оптовой партией наркотического средства, расположенного в Исакогорском районе г.Архангельска. 

Часть наркотических средств обвиняемый разместил в тайниках в районе ул. Самойло в г. Архангельске. Однако выполнить свою преступную роль до конца он не успел, т.к. был задержан сотрудниками полиции.

В ходе следственных действий изъяты синтетические наркотические средства двух видов. 

Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признал, на его имущество наложен арест.

Санкцией ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено наказание до двадцати лет лишения свободы.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд города Архангельска.

08 июль 08:50 | : Происшествия

Главные новости


Город без опасности. Депутаты АрхГорДумы за неделю
От «Чиваса» до чифира. Что не так с фильмом «Коммерсант» братьев Кравчук

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (91)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20