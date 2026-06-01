Беспутная мать из Архангельска променяла детей на наркотики

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней женщины, обвиняемой по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере).

По версии следствия обвиняемая, имея большой долг по алиментам на содержание двух несовершеннолетних детей, в отношении которых она лишена родительских прав, с целью систематического получения дохода, в январе 2026 года вступила в состав организованной преступной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств. До середины февраля 2026 года она выполняла функции «закладчика», размещая наркотические средства в тайники, в качестве оплаты за свою преступную деятельность получала денежные и наркотические средства для личного потребления.

С целью осуществления преступной деятельности ею арендована комната в одном из домов на ул. Суворова в г. Архангельске.

В один из дней середины февраля 2026 года, обвиняемая получила оптовую партию наркотических средств, которые с целью последующего сбыта привезла в арендованную комнату. Часть наркотических средств она поместила в тайники. Однако выполнить свою преступную роль до конца она не успела, т.к. в момент оборудования тайников задержана сотрудниками полиции на территории Октябрьского округа г. Архангельска.

В ходе следственных действий изъято более 60 граммов наркотических средств.

Кроме того, в ходе обыска у обвиняемой изъяты наркотические средства в крупном размере, предназначенные для личного потребления.

Обвиняемая является потребителем наркотических средств. В отношении двух детей лишена родительских прав, их воспитанием занимаются отцы, от третьего новорожденного ребенка отказалась, оставив его в родильном доме.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемая признала, на ее имущество наложен арест.

Санкцией ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд г. Архангельска.