Вельчанин измывался над 10-летней падчерицей

Прокурор Вельского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя г. Вельска, обвиняемого по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего).

По версии следствия, обвиняемый с июня 2023 года по январь 2026 года, проживая в одной квартире со своей сожительницей (впоследствии — супругой) и ее малолетней дочерью, 2015 года рождения, систематически применял к девочке физическое насилие.

Под предлогом наказания за плохие оценки, прогулы или невыполнение домашних обязанностей мужчина наносил ребенку побои.

Факты жестокого обращения вскрылись весной 2026 года благодаря внимательности школьного психолога и педагогов, которые заметили на лице и руках ребенка синяки, а также обратили внимание на тревожное психологическое состояние девочки.

В рамках расследования уголовного дела прокурором заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого компенсации морального вреда в интересах пострадавшего ребенка.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал.

Уголовное дело направлено в Вельский районный суд для рассмотрения по существу.



