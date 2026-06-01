Житель Архангельской области задолжал сыну алиментов на полмиллиона

Несмотря на установленную судом обязанность содержать малолетнего сына, 29-летний мужчина свои родительские обязательства не исполнял. Его периоды трудоустройства были кратковременными, и как только приходил документ об удержании алиментов, он тут же увольнялся, скрывая свои доходы. В результате задолженность по алиментам достигла огромной суммы - более 492 тысяч рублей.

Судебные приставы ОСП по Плесецкому району и г. Мирный применяли к должнику все предусмотренные законом меры, включая привлечение к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, но всё безрезультатно. Деньги на содержание ребёнка так и не поступали, а его отец продолжал жить своей жизнью, не думая о последствиях.

Когда в отношении неплательщика было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ, мужчина, наконец, осознал всю серьёзность ситуации. Перспектива получения судимости в столь молодом возрасте заставила его действовать. Накануне рассмотрения дела в суде должник полностью погасил задолженность по алиментам — 492 тысячи рублей, а также заплатил более 27 тысяч рублей исполнительского сбора.

Благодаря этому уголовное преследование было прекращено, а права ребёнка на достойное содержание защищены. Судебные приставы напомнили отцу, что ответственность за собственных детей не заканчивается после развода. Алименты - не просто финансовый долг, а долг перед будущим, перед жизнью, которую родитель должен обеспечить своему сыну.