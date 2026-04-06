В Поморье установлен "миллионер"-алиментщик

В Архангельской области нерадивый отец выплатил своей дочери более одного миллиона рублей по алиментам, только после возбуждения уголовного дела по статье 157 УК РФ, которая предусматривает наказание за неуплату средств на содержание детей.

В 2018 году суд обязал мужчину ежемесячно перечислять на содержание дочери алименты в твёрдой денежной сумме, которая в настоящее время составляет 16 350 рублей. Однако все эти годы платежи были нерегулярными и по 1500 рублей, лишь трижды отец «раскошелился» на более значительные суммы — от 15 до 21 тысячи рублей. В результате, накопилась задолженность в размере 1 млн. 68 тысяч рублей.

40-летний должник не трудоустроен, официальных доходов и имущества не имеет. В отношении него судебными приставами ОСП по Красноборскому району принимались все предусмотренные законом меры для побуждения к исполнению родительских обязательств. Дважды должника привлекали к административной ответственности, однако к выплатам он так и не приступил.

В итоге в отношении злостного неплательщика было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Опасаясь последствий, мужчина скрылся и был объявлен в розыск.

Однако, осознав всю серьёзность ситуации и перспективу получить судимость, должник полностью погасил задолженность. Уголовное дело было прекращено, а денежные средства в размере более миллиона рублей перечислены взыскательнице, что стало для неё приятным сюрпризом.