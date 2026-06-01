В Устьянах тракторист погиб под транспортером

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), по факту гибели работника.

По версии следствия, 28 июня 2026 года вечером в Устьянском районе тракторист коммерческой организации, в нарушение правил техники безопасности, проводил ремонтные работы прицепа с включенным транспортером. Работник находился под транспортером, когда тот в результате его действий пришел в движение. От полученной травмы головы пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.