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В Устьянах тракторист погиб под транспортером

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), по факту гибели работника.

По версии следствия, 28 июня 2026 года вечером в Устьянском районе   тракторист коммерческой организации, в нарушение правил техники безопасности, проводил ремонтные работы прицепа с включенным транспортером. Работник находился под транспортером, когда тот в результате его действий пришел в движение. От полученной  травмы головы пострадавший скончался на месте происшествия. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР. 

29 июнь 11:53 | : Происшествия

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