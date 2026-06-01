В Новодвинске с высоты 20 метров упал и больше не встал рабочий

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 19 июня 2026 года при проведении ремонтных работ потолочных плит здания коммерческого предприятия в городе Новодвинске с высоты около 20 метров упал 23-летний рабочий. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СК России.