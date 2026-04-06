Осужденный из Каргополя заплатит за поездку в Москву обязательными работами

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал ранее судимого жителя Каргопольского района виновным по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ, то есть в самовольном оставлении места жительства в целях уклонения от административного надзора.

Установлено, что осужденный, являясь лицом, в отношении которого судом установлен административный надзор при освобождении из мест лишения свободы и установлены административные ограничения, среди которых – запрет выезда за пределы Каргопольского муниципального округа, без соответствующего разрешения в январе 2025 года самовольно оставил место жительства и выехал в г. Москву. В дни выезда он не являлся для регистрации в орган внутренних дел до момента его обнаружения сотрудниками полиции 28.07.2025.

Осужденный вину не признал, настаивая об уважительности причин выезда в г. Москву для прохождения лечения в связи с имеющимся заболеванием.

Суд при вынесении приговора согласился с позицией государственного обвинителя о том, что осужденный имеющееся заболевание использовал как повод для уклонения от административного надзора.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу.

(фото с https://pravoved-plus.msk.ru)