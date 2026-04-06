Пенсионерка из Онеги получила компенсацию за проделки дропперов

Онежская межрайоная прокуратура Архангельской области изучила материалы уголовного дела о хищении путем обмана денежных средств у пожилой местной жительницы.

Установлено, что с женщиной по телефону связались неизвестные лица и убедили ее перевести общую сумму 1,5 млн рублей на подконтрольный им расчетный счет.

В рамках расследования уголовного дела установлены личности владельцев банковских счетов, на которые поступили денежные средства. Ими оказались жители Архангельской области.

Прокуратура в целях защиты имущественных прав пенсионерки направила по месту жительства обвиняемой исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения.

Иск прокурора удовлетворен в полном объеме.

(фото с https://time56.ru)