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Пенсионерка из Онеги получила компенсацию за проделки дропперов

Онежская межрайоная прокуратура Архангельской области изучила материалы уголовного дела о хищении путем обмана денежных средств у пожилой местной жительницы. 

 Установлено, что с женщиной по телефону связались неизвестные лица и убедили ее перевести общую сумму 1,5 млн рублей на подконтрольный им расчетный счет. 

 В рамках расследования уголовного дела установлены личности владельцев банковских счетов, на которые поступили денежные средства. Ими оказались жители Архангельской области. 

 Прокуратура в целях защиты имущественных прав пенсионерки направила по месту жительства обвиняемой исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения. 

 Иск прокурора удовлетворен в полном объеме. 

(фото с https://time56.ru

08 июнь 10:08 | : Происшествия

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