В Архангельской области акция "Судебные приставы - детям" принесла миллионы

Акция «Судебные приставы — детям» проходила на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа с 25 мая по 5 июня 2026 года и была приурочена к Международному Дню защиты детей. В этот период сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу традиционно активизировали работу, направленную на побуждение должников к выплате алиментов.

За период проведения акции в результате применения всех принудительных мер в пользу детей взыскано почти 73 миллиона рублей.

В ходе рейдовых мероприятий произведено 36 арестов имущества нерадивых родителей на общую сумму почти один миллион рублей. Если задолженности погашены не будут, то имущество будет принудительно продано, а вырученные деньги пойдут детям.

В рамках почти 470 исполнительных производств установлены места получения дохода должников и направлены постановления об удержании алиментов из заработной платы или пенсии. Это значит, что дети начнут регулярно получать алименты.

За две недели акции 45 неплательщиков лишились возможности выехать за границу, а более 10 жителей региона не могут садиться за руль из-за ограничения их в пользовании спецправом на управление транспортным средством.

В результате разыскных мероприятий установлено местонахождение 22 алиментщиков, ещё 21 - объявлены в исполнительный розыск.

Почти 60 отцов и матерей привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». В отношении 35 нерадивых родителей возбуждены уголовные дела по статье 157 УК РФ.

Напомним, что с 25 мая 2025 года сведения о должниках, привлечённых к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске, находятся открытом доступе на сайте ФССП России в специальном реестре злостных неплательщиков алиментов. На 1 июня 2026 года в этом своеобразном «черном списке» числится почти 10200 безответственных родителей из Архангельской области и НАО.