Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области акция "Судебные приставы - детям" принесла миллионы

Акция «Судебные приставы — детям» проходила на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа с 25 мая по 5 июня 2026 года и была приурочена к Международному Дню защиты детей. В этот период сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу традиционно активизировали работу, направленную на побуждение должников к выплате алиментов.

            За период проведения акции в результате применения всех принудительных мер в пользу детей взыскано почти 73 миллиона рублей.

            В ходе рейдовых мероприятий произведено 36 арестов имущества нерадивых родителей на общую сумму почти один миллион рублей. Если задолженности погашены не будут, то имущество будет принудительно продано, а вырученные деньги пойдут детям. 

            В рамках почти 470 исполнительных производств установлены места получения дохода должников и направлены постановления об удержании алиментов из заработной платы или пенсии. Это значит, что дети начнут регулярно получать алименты.

            За две недели акции 45 неплательщиков лишились возможности выехать за границу, а более 10 жителей региона не могут садиться за руль из-за ограничения их в пользовании спецправом на управление транспортным средством.

            В результате разыскных мероприятий установлено местонахождение 22 алиментщиков, ещё 21  - объявлены в исполнительный розыск.

            Почти 60 отцов и матерей привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». В отношении 35 нерадивых родителей возбуждены уголовные дела по статье 157 УК РФ.

            Напомним, что с 25 мая 2025 года сведения о должниках, привлечённых к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске, находятся открытом доступе на сайте ФССП России в специальном реестре злостных неплательщиков алиментов. На 1 июня 2026 года в этом своеобразном «черном списке» числится почти 10200 безответственных родителей из Архангельской области и НАО.

10 июнь 09:53 | : Происшествия

Главные новости


Пешком по городу. Депутаты АрхГорДумы за неделю
От Екатерины Великой до Путина. Эта загадочная солянка

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (147)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20