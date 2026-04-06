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Начальник отделения "Почты России" в Архангельске украла чужую пенсию

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи Архангельского почтамта Управления федеральной почтовой связи Архангельской области АО «Почта России», обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения). 

По версии следствия обвиняемая с использованием своего служебного положения по месту своей работы 22.02.2025 и 22.05.2025 похитила вверенные ей денежные средства  гражданина в общем размере 36 656 руб. 50 коп. − пенсию за февраль 2025 г. и сумму возвращенных удержаний из пенсии потерпевшего в апреле 2025 г. 

Обвиняемая собственноручно  внесла  в бланк поручения на доставку пенсии несоответствующие действительности записи о вручении начисленных сумм получателю и внесла эти же сведения в компьютерную программу, а похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.

Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемая признала в полном объеме, возместила потерпевшему причиненный материальный ущерб, принесла извинения. 

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г.Архангельска.      

10 июнь 08:38 | : Происшествия

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