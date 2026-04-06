Северодвинский алкаш за рулем привлечен к уголовной ответственности

7 июня около 18.00 в Северодвинске у дома 31 по улице Индустриальной сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль Daewoo Matiz, за рулем которого находился 47-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Северодвинец был отстранен от управления транспортным средством и на месте освидетельствован алкотектером. Проведенная процедура подтвердила, что водитель сел за руль, употребив спиртное.

Так как ранее нарушитель уже привлекался к административной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде, в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Автомобиль нарушителя изъят и помещен на специализированную стоянку.

Сотрудники полиции напоминают: за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, законодательством установлена не только административная, но и уголовная ответственность. Если в результате ДТП с участием нетрезвого водителя погибли люди или пострадавшим причинен тяжкий вред здоровью, виновник аварии будет привлечен к уголовной ответственности по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.