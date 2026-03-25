Вельский виртуальный экстремист отделался административкой

Прокуратурой Вельского района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

Установлено, что 63-летний житель Вельского муниципального округа в июле, октябре 2025 г. и январе 2026 г. в нарушение  закона, в одном из сообществ социальной сети в Интернете,  под различными публикациями доступными для публичного просмотра, разместил текстовые сообщения, содержащие побуждения к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также направленные на возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку.

Вину в совершении правонарушений гражданин не признал.

По результатам проверки прокурором возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1  КоАП РФ - действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признаку национальности, совершенные публично с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

По результатам рассмотрения судом представленных материалов              гражданин признан виновным в совершении трех административных правонарушений, с назначением ему административного наказания в виде 20 часов обязательных работ за каждое правонарушение.

20 май 13:54

