Архангелогородец из-за долгов лишился любимого крузака

Житель Архангельска, накопивший долг перед банком в размере более четырёх миллионов рублей, лишился своего роскошного автомобиля Toyota Land Cruiser. Судебные приставы арестовали и изъяли иномарку в рамках исполнительного производства.

В Соломбальском районном отделении судебных приставов на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с жителя Архангельска в пользу кредитной организации задолженности на сумму более четырех миллионов рублей.

Несмотря на то, что мужчина о своих финансовых обязательствах знает, от исполнения решения суда он уклоняется. Ни денежных средств на счетах, ни дохода у должника не оказалось, но судебным приставом установлено, что мужчина владеет дорогостоящим транспортным средством Toyota Land Cruiser.

В связи с тем, что должник скрывался от сотрудников органа принудительного исполнения и скрывал свой внедорожник, автомобиль объявили в исполнительский розыск. В ходе разыскных мероприятий иномарка была обнаружена и арестована. На эвакуаторе её перевезли на спецстоянку, где она будет находиться до момента передачи на реализацию. Вернуть свой престижный автомобиль архангелогородец сможет только после полного погашения долга перед банком.