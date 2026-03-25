Горящее Поморье

ИА «Регион 29» сообщает:

- В Плесецком округе в поселке Малое Конево в садоводческом некоммерческом товариществе «Птицевод» значительно повреждена огнем частная баня. В поселке Оксовский также повреждена кровля частной бани. В Котласе в поселке Вычегодский значительно повреждена огнем частная баня.

В Архангельске на улице Бергавинова, 8, произошел пожар в нежилом расселенном доме: повреждена кровля, чердачное перекрытие и помещения второго этажа. В Коношском округе в поселке Коноша значительно повреждено огнем бесхозное строение. В Онеге на улице Первомайской, 44, значительно поврежден огнем частный дом, обнаружен погибший мужчина.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий привлекались один раз. В Холмогорском округе на 1128-м километре трассы М-8 произошло возгорание в кабине автомобиля, пострадавших нет, пожарные потушили огонь.