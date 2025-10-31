Вверх
«Показалось, что хотят украсть имущество»: архангелогородец забил монтировкой двух собутыльников

Следственный комитет раскрыл детали жестокого двойного убийства в областном центре. 40-летний житель Архангельска подозревается в том, что забил до смерти монтировкой двух мужчин, которых сам же и пригласил распивать спиртное.

Вечером 2 марта 2026 года в квартире дома на улице Жосу в Архангельске были обнаружены тела двоих мужчин 35 и 44 лет с явными признаками насильственной смерти. По данному факту региональным Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Благодаря слаженным действиям следователей-криминалистов и сотрудников полиции, подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался 40-летний хозяин квартиры.

На допросе мужчина признал свою вину и подробно рассказал о мотивах расправы. По версии следствия, в тот день 35-летний знакомый привел к нему в гости ранее незнакомого 44-летнего мужчину для совместного распития алкоголя. Через некоторое время хозяину квартиры показалось, что гости замышляют завладеть его имуществом. Взяв металлическую монтировку, он нанес ею множественные удары по головам собутыльников.

После убийства мужчина попытался замести следы преступления, а затем сам позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил в своей квартире тела двух мужчин без признаков жизни.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

03 март 12:24 | : Происшествия

