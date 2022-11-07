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Новогоднее убийство в Ленском районе

1 января 2023 года днем на автодороге «Заболотье- Яренск» обнаружено тело 43-летнего мужчины с огнестрельными ранениями груди.  Его 33-летний брат, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался через непродолжительное время в медицинском учреждении от полученного огнестрельного ранения.  По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи и следователи- криминалисты регионального Следственного управления СКР. Благодаря грамотно организованным следственно-оперативным действиям, проведенным вместе с сотрудниками органов полиции, по подозрению в совершении убийства задержан 37-летний житель поселка Сойга. 

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что в новогоднюю ночь в баре между ним и потерпевшими произошёл конфликт, в ходе которого братья применили к нему физическую силу, поэтому они договорились встретиться позже и выяснить отношения. Встреча произошла днем на автодороге. Так как он увлекается охотой, то на встречу взял охотничье ружье и карабин. В процесс выяснения отношений выстрелил в потерпевших и скрылся с места преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы. Допрашиваются свидетели по делу, включая местного жителя, который обнаружил на дороге мужчин с огнестрельными ранениями, один из которых до приезда скорой медицинской помощи  успел тому рассказать, что произошло.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

 

02 январь 12:18 | : Происшествия

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