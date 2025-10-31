Вверх
В Мезенском округе пожилой мужчина разбился насмерть, убирая снег с крыши бани

Следователи проводят проверку по факту гибели 84-летнего жителя села Козьмогородское. Пенсионер погиб, упав с лестницы во время уборки снега с крыши хозяйственной постройки.

Трагедия произошла 2 марта 2026 года. Тело пожилого мужчины обнаружили у бани в селе Козьмогородское. По предварительным данным, пенсионер занимался очисткой кровли от снега, но потерял равновесие и сорвался вниз. Полученные при падении травмы оказались смертельными.

Следственными органами СК РФ по Архангельской области и НАО организована доследственная проверка. Специалистам предстоит установить точную причину смерти погибшего и все обстоятельства, приведшие к несчастному случаю. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В региональном следственном управлении напоминают, что зимний период традиционно является травмоопасным. Жителей области призывают быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности:

❄️ При очистке крыш от снега используйте устойчивые лестницы и страховку;
 ❄️ Не пренебрегайте помощью родственников или соседей — пожилым людям особенно трудно удержать равновесие;
 ❄️ Оценивайте риски: если кровля крутая или покрыта наледью, лучше доверить уборку специалистам или отказаться от опасных работ.

Следственное управление настоятельно рекомендует гражданам беречь свою жизнь и здоровье, не подвергать себя неоправданному риску при выполнении хозяйственных работ в зимний период.

03 март 12:19 | : Происшествия

