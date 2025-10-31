Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Онежском округе снегоход врезался в стоящий автомобиль: водитель погиб на месте

Сотрудники полиции Онежского округа выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло днем 2 марта. В районе поселка Верхнеозерский в результате столкновения снегохода с припаркованной машиной погиб мужчина.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, трагедия случилась около 13:35. По предварительным данным, 36-летний мужчина (1988 года рождения) управлял снегоходом марки Linx. Двигаясь по дороге, он по неизвестной пока причине потерял контроль над техникой и допустил столкновение с автомобилем Renault, который стоял на проезжей части.

Удар оказался роковым. Водитель снегохода получил тяжелейшие травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда медиков.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Им предстоит установить точные причины произошедшего — сыграли ли роль погодные условия, техническая неисправность транспорта или человеческий фактор.

 

03 март 10:06 | : Происшествия

Главные новости


Потерянный стыд. Гревцов рвется в Госдуму
Рождественская история. Как это было в СССР

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (33)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20