В Онежском округе снегоход врезался в стоящий автомобиль: водитель погиб на месте

Сотрудники полиции Онежского округа выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло днем 2 марта. В районе поселка Верхнеозерский в результате столкновения снегохода с припаркованной машиной погиб мужчина.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, трагедия случилась около 13:35. По предварительным данным, 36-летний мужчина (1988 года рождения) управлял снегоходом марки Linx. Двигаясь по дороге, он по неизвестной пока причине потерял контроль над техникой и допустил столкновение с автомобилем Renault, который стоял на проезжей части.

Удар оказался роковым. Водитель снегохода получил тяжелейшие травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда медиков.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Им предстоит установить точные причины произошедшего — сыграли ли роль погодные условия, техническая неисправность транспорта или человеческий фактор.