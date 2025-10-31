Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске рецидивист прикинулся добрым самаритянином, чтобы ограбить пенсионера

Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали злоумышленника, подозреваемого в циничном ограблении 77-летнего жителя Ломоносовского округа.

В полицию обратился пожилой мужчина. Около девяти утра 1 марта он отправился в магазин, но по дороге поскользнулся и упал. Проходивший мимо незнакомец проявил участие: помог пенсионеру подняться и даже вызвался проводить его до дома. Однако, когда пожилой архангелогородец стал проверять, не выронил ли он при падении продукты, «добрый самаритянин» выхватил у него из пакета кошелек и попытался скрыться.

Несмотря на почтенный возраст, потерпевший бросился за грабителем, но догнать его не смог. Зато пенсионер запомнил и подробно описал приметы нападавшего, которые были немедленно переданы всем наружным нарядам полиции.

Благодаря оперативности полицейских подозреваемого задержали в считаные часы. Им оказался 42-летний неработающий архангелогородец, уже неоднократно судимый, в том числе за имущественные преступления. Его действия также зафиксировали камеры видеонаблюдения системы «Безопасный двор».

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет. В настоящее время ведется дознание.

02 март 15:49 | : Происшествия

Главные новости


Потерянный стыд. Гревцов рвется в Госдуму
Рождественская история. Как это было в СССР

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (18)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20