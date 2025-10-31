В Архангельске рецидивист прикинулся добрым самаритянином, чтобы ограбить пенсионера

Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали злоумышленника, подозреваемого в циничном ограблении 77-летнего жителя Ломоносовского округа.

В полицию обратился пожилой мужчина. Около девяти утра 1 марта он отправился в магазин, но по дороге поскользнулся и упал. Проходивший мимо незнакомец проявил участие: помог пенсионеру подняться и даже вызвался проводить его до дома. Однако, когда пожилой архангелогородец стал проверять, не выронил ли он при падении продукты, «добрый самаритянин» выхватил у него из пакета кошелек и попытался скрыться.

Несмотря на почтенный возраст, потерпевший бросился за грабителем, но догнать его не смог. Зато пенсионер запомнил и подробно описал приметы нападавшего, которые были немедленно переданы всем наружным нарядам полиции.

Благодаря оперативности полицейских подозреваемого задержали в считаные часы. Им оказался 42-летний неработающий архангелогородец, уже неоднократно судимый, в том числе за имущественные преступления. Его действия также зафиксировали камеры видеонаблюдения системы «Безопасный двор».

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет. В настоящее время ведется дознание.