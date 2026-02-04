Более 2,3 миллиона рублей перевел мошенникам житель Архангельска при покупке снегоходов через интернет

В полицию Архангельска обратился 43-летний руководитель местной компании, ставший жертвой аферистов при попытке приобрести снегоходы дистанционным способом. Сумма ущерба составила порядка 2 миллионов 300 тысяч рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по Архангельской области, еще осенью прошлого года мужчина нашел на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже снегоходов с доставкой из-за рубежа. Заинтересовавшись двумя моделями, он перешел по ссылке в мессенджер, где вступил в переписку с человеком, представившимся директором фирмы-продавца.

После обсуждения деталей сделки и сроков поставки потенциальному покупателю направили договор. Подписав документ, архангелогородец перевел на указанные злоумышленниками номера телефонов задаток. Впоследствии с него требовали новые платежи — якобы для проведения технического осмотра техники и оформления таможенных документов.

Согласно договоренностям, первый снегоход должен был прибыть в Россию в январе 2026 года, второй — в начале марта. Однако в оговоренные сроки техника так и не поступила. Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию.

В ходе беседы со стражами порядка потерпевший признался, что знал о существовании мошеннических схем в интернете, но не предполагал, что сам может попасть в такую ситуацию.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают жителей региона к бдительности:

— Критически относитесь к информации в сети Интернет;

— Совершайте покупки только на проверенных площадках, использующих системы безопасных расчетов;

— Не переводите денежные средства на счета неизвестных лиц;

— Помните: предоплата за товар, особенно по частным объявлениям, всегда несет высокие риски.

Берегите себя и свои сбережения!

Справка ИА «Руснорд»:

УМВД России по Архангельской области напоминает: если вы стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (102 — с мобильного).