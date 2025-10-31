Вверх
Мошенники подловили жительницу Котласа на любви к котятам

В полицию Котласа с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница 1972 года рождения. Женщина рассказала стражам порядка, что решила приобрести домашнего питомца и присмотрела в Интернете на одном из сайтов подходящее объявление.

Общаясь в чате портала, продавец предложила продолжить переписку в одном из анонимных мессенджеров. Там обсудили все детали сделки и договорились о предоплате в размере 10 тысяч рублей.

После перевода денежных средств на указанный номер телефона, продавец перестала выходить на связь.

Поняв, что ее обманули мошенники, потерпевшая обратилась в полицию.

Примечательно, что на момент покупки в аккаунте продавца было оставлено несколько негативных отзывов от других покупателей, которые также не дождались приобретенных животных.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции предупреждают граждан о необходимости быть особенно бдительными при совершении покупок в сети Интернет! Не забывайте, что при осуществлении покупки товаров дистанционным способом, вы не можете быть уверены, что вторая сторона исполнит свои обязательства.

Приобретайте все необходимое только на надежных Интернет-площадках с помощью функции «безопасная сделка» и через систему доставки, позволяющую проверить вашу покупку до списания средств со счета!

04 февраль 17:39 | : Происшествия

