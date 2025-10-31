Вверх
Деятельная наркоманка из Архангельской области предстанет перед судом

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы Приморского округа, обвиняемой  по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4
 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств в значительном размере).

Обвиняемая, являясь потребителем наркотических средств, в марте 2025 года согласившись на предложение двух знакомых мужчин (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство в связи с заключением контракта о прохождении военной службы) вступила в состав организованной преступной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств. Роль обвиняемой заключалась в совместном с иными лицами отыскании тайников с оптовыми партиями наркотических средств, их фасовке и упаковке в розничные свертки. Заработную плату обвиняемая получала в наркотических средствах.

В один из дней последней декады марта 2025 года, обвиняемая совместно с иными лицами, получила партию наркотических средств, которые с целью фасовки, упаковки и последующего сбыта привезли к одному из домов по пр.Обводный канал в г. Архангельске. Однако выполнить свою преступную роль до конца не успели, т.к. обвиняемая и двое мужчин были задержаны сотрудниками полиции. 

Кроме того, обвиняемая в один из дней середины мая 2025 года, обнаружив в одном из дворов по 1-му Ленинградскому переулку в г.Архангельске сверток с наркотическим средством, разделила его содержимое на две части, одну из которых  хранила при себе для личного потребления, а другую пыталась сбыть своей знакомой, но была задержана сотрудниками полиции возле одного из торговых центров в округе Майская горка г.Архангельска.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемая признала частично.

На имущество обвиняемой наложен арест на сумму 147 000 рублей.

Санкцией ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено наказание до двадцати лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд г. Архангельска.

04 февраль 08:49 | : Происшествия

