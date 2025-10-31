Вверх
Архангелогородка потеряла два миллиона рублей в псевдоинвестициях в криптовалюту

Жительница Архангельска стала жертвой крупного мошенничества, потеряв два миллиона рублей под предлогом инвестиций в криптовалюту. По факту происхождения возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в полиции, 46-летняя женщина осенью прошлого года откликнулась в интернете на объявление о «гарантированном» доходе от криптоинвестиций. С ней связался человек, представившийся руководителем инвестиционной компании. Он объяснил ей принципы торговли на бирже и предложил помощь.

По присланной ссылке архангелогородка установила на своё устройство специальное приложение, где отображался якобы растущий баланс. Поверив в успех, в течение двух месяцев она перевела мошенникам два миллиона рублей, большую часть из которых взяла в кредит.

Когда потерпевшая попыталась вывести «заработанные» средства, так называемый персональный брокер начал требовать дополнительные платежи под различными предлогами. Только тогда женщина осознала, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.

Стражи порядка напоминают о необходимости крайней осторожности при подобных предложениях из интернета. Не следует переходить по сомнительным ссылкам, устанавливать непонятные приложения и тем более использовать заёмные средства для спекулятивных инвестиций. Совершать операции с ценными бумагами и цифровыми активами рекомендуется только через официально зарегистрированные и проверенные организации.

02 февраль 16:07

