Ресторан «Оливье» в Архангельске закрыт на три месяца после отравления юных хоккеистов

Деятельность ресторана быстрого питания «Оливье», где отравились юные хоккеисты из Свердовской области, приостановлена на 90 суток по решению суда. Основанием для жёсткой меры стали вопиющие нарушения санитарных норм, выявленные Роспотребнадзором в ходе проверки.

Инцидент, получивший широкий общественный резонанс, произошёл, когда приезжавшие на соревнования спортсмены пообедали в заведении. Последующая внеплановая проверка надзорного ведомства вскрыла антисанитарию, создающую прямую угрозу здоровью посетителей.

Согласно акту проверки, в ресторане:

  • Не соблюдалась обязательная последовательность технологических процессов.

  • Не проводилась ежедневная влажная уборка.

  • Во всех производственных цехах, помещениях и холодильниках были обнаружены тараканы.

  • Не работало бактерицидное оборудование в холодном цехе.

  • Продукты в морозильных камерах хранились без маркировки.

Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение об административном приостановлении работы «Оливье» на три месяца. Исполнительный документ поступил в Отдел судебных приставов по Ломоносовскому округу Архангельска, который немедленно возбудил производство.

Приставы выехали по адресу расположения ресторана и опечатали вход в помещение, физически исключив возможность его работы. Руководству заведения разъяснили, что любая попытка несанкционированного возобновления деятельности повлечёт дополнительные штрафные санкции.

На протяжении всего 90-дневного срока приостановки судебные приставы будут проводить регулярные проверки для контроля за исполнением решения суда.











30 январь 09:10 | : Происшествия

