Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский УФСИН изъял из оборота свыше килограмма наркотических средств

Сотрудничество сотрудников УФСИН России по Архангельской области с правоохранительными органами способствует эффективному противодействию преступности в регионе. 

В течение прошлого года оперативные подразделения региональной уголовно-исполнительной системы оказали содействие в раскрытии 979 преступлений, из данного количества 404 относится к категории тяжких и особо тяжких, а 48 – это деяния прошлых лет. Благодаря слаженной работе органов МВД, следствия и сотрудников пенитенциарного ведомства преступники получили заслуженное наказание за совершение противоправных действий. 

Значительный вклад сотрудников УФСИН отмечен и в раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Благодаря их бдительности из незаконного оборота у жителей Поморья изъято 1353,9 гр. наркотических веществ.

В рамках совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников УФСИН России по Архангельской области и ОНК УМВД региона в прошедшем году пресечено четыре канала поставки наркотических средств в исправительные учреждения. Благодаря полученной информации и оперативным разработкам были задержаны граждане, которые намеревались передать на режимные территории запрещенные к использованию осужденными вещества.

Межведомственное взаимодействие сотрудниками УФСИН России по Архангельской области будет продолжено. Совместными усилиями обеспечивается безопасность и правопорядок в Поморье. 

 

28 январь 13:54 | : Происшествия

Главные новости


Заграничные вещи царицы в архангельском порту. Из прошлого Поморья
Здравствуй, племя молодое. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (295)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20