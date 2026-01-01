Архангельский УФСИН изъял из оборота свыше килограмма наркотических средств

Сотрудничество сотрудников УФСИН России по Архангельской области с правоохранительными органами способствует эффективному противодействию преступности в регионе.

В течение прошлого года оперативные подразделения региональной уголовно-исполнительной системы оказали содействие в раскрытии 979 преступлений, из данного количества 404 относится к категории тяжких и особо тяжких, а 48 – это деяния прошлых лет. Благодаря слаженной работе органов МВД, следствия и сотрудников пенитенциарного ведомства преступники получили заслуженное наказание за совершение противоправных действий.

Значительный вклад сотрудников УФСИН отмечен и в раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Благодаря их бдительности из незаконного оборота у жителей Поморья изъято 1353,9 гр. наркотических веществ.

В рамках совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников УФСИН России по Архангельской области и ОНК УМВД региона в прошедшем году пресечено четыре канала поставки наркотических средств в исправительные учреждения. Благодаря полученной информации и оперативным разработкам были задержаны граждане, которые намеревались передать на режимные территории запрещенные к использованию осужденными вещества.

Межведомственное взаимодействие сотрудниками УФСИН России по Архангельской области будет продолжено. Совместными усилиями обеспечивается безопасность и правопорядок в Поморье.