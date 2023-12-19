Торговец наркотой из Северодвинска совратил с пути истинного двух подростков

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей г. Северодвинска, обвиняемых в пяти покушениях на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах с использованием сети «Интернет» организованной группой (ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст.228.1 УК РФ). Один из них также обвиняется в вовлечении несовершеннолетних в преступную группу и в совершении особо тяжкого преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ).

Установлено, что 21-летний обвиняемый в ноябре 2021 года в сети «Интернет» открыл магазин по продаже наркотиков, а для работы в данном магазине в качестве закладчиков привлек своего 16-летнего знакомого, а позже с его помощью в преступную группу были вовлечены 14-летняя девушка и 22-летний мужчина.

Благодаря бдительности родителей девушки в сентябре 2022 года очередная партия приготовленных к сбыту наркотических средств не дошла до потребителей. В последующем в ходе оперативно-розыскных мероприятий в феврале 2023 года задержаны остальные члены преступной группы, из незаконного оборота изъято около 1,7 кг запрещенных веществ.

Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, инкриминируемый обвиняемым, относится к категории особо тяжких преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.

(фото с Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей г. Северодвинска, обвиняемых в пяти покушениях на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах с использованием сети «Интернет» организованной группой (ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст.228.1 УК РФ). Один из них также обвиняется в вовлечении несовершеннолетних в преступную группу и в совершении особо тяжкого преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ).

Установлено, что 21-летний обвиняемый в ноябре 2021 года в сети «Интернет» открыл магазин по продаже наркотиков, а для работы в данном магазине в качестве закладчиков привлек своего 16-летнего знакомого, а позже с его помощью в преступную группу были вовлечены 14-летняя девушка и 22-летний мужчина.

Благодаря бдительности родителей девушки в сентябре 2022 года очередная партия приготовленных к сбыту наркотических средств не дошла до потребителей. В последующем в ходе оперативно-розыскных мероприятий в феврале 2023 года задержаны остальные члены преступной группы, из незаконного оборота изъято около 1,7 кг запрещенных веществ.

Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, инкриминируемый обвиняемым, относится к категории особо тяжких преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.