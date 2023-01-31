Житель Обозерки показал себя мелким банковским воришкой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 18-летнего жителя Плесецкого района в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).

По версии следствия, в августе и сентябре 2022 года в поселке Обозерский Плесецкого района обвиняемый, который на момент совершения преступления являлся несовершеннолетним, посредством переводов денежных средств похитил более 18 тысяч рублей с банковского счета знакомого и супруги последнего, который разрешил воспользоваться его мобильным телефоном с установленными банковскими приложениями.

Подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что потерпевший с ним советовался по поводу приобретения автомобильных запасных частей, он помог ему оформить заказ через мобильное приложение и часть денег перевел на свой счет.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.