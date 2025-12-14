«Архангельский Чикатило» остается за решеткой

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла информацию о том, что приговоренный к пожизненному заключению за убийства Сергей Шипилов просил об условно-досрочном освобождении. Такую информацию распространил ряд СМИ, якобы ссылаясь на «собственные источники».

Напомним, уроженец Архангельской области Шипилов, прозванный «архангельским Чикатило», отбывает пожизненный срок за 14 убийств и 9 изнасилований, совершенных в основном в Вельске и его окрестностях, где он в конце 90-х отбывал тюремный срок по гораздо более легким статьям (выпускали за территорию зоны по рабочим надобностям и за примерное поведение).

Место, где этот монстр отбывает пожизненный срок, ФСИН держит в тайне, опровергнув слухи о «Черном дельфине».

Вот несколько его преступлений:

· Первое убийство — 23 октября 1995 года, когда вечером Шипилов забил насмерть металлическим прутом и ограбил женщину в микрорайоне Цигломень в Цигломенском округе Архангельска. В этом преступлении Шипилов сознался только в 2016 году.

· В апреле 1996 года началась серия убийств и изнасилований в Архангельске. Например, Шипилов убил женщину Светлану Куроптеву, нанеся ей несколько ножевых ран. Тело жертвы он закопал на территории Архангельского кирпичного завода.

· В июне 1996 года в районе посёлка Талаги Приморского района Архангельской области Шипилов напал на женщину, оглушил её ударом кулака и застрелил из самопала. Тело закопал в лесу.