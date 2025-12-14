Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Архангельский Чикатило» остается за решеткой

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла информацию о том, что приговоренный к пожизненному заключению за убийства Сергей Шипилов просил об условно-досрочном освобождении. Такую информацию распространил ряд СМИ, якобы ссылаясь на «собственные источники».

Напомним, уроженец Архангельской области Шипилов, прозванный «архангельским Чикатило», отбывает пожизненный срок за 14 убийств и 9 изнасилований, совершенных в основном в Вельске и его окрестностях, где он в конце 90-х отбывал тюремный срок по гораздо более легким статьям (выпускали за территорию зоны по рабочим надобностям и за примерное поведение).

Место, где этот монстр отбывает пожизненный срок, ФСИН держит в тайне, опровергнув слухи о «Черном дельфине».

Вот несколько его преступлений:

 ·  Первое убийство — 23 октября 1995 года, когда вечером Шипилов забил насмерть металлическим прутом и ограбил женщину в микрорайоне Цигломень в Цигломенском округе Архангельска. В этом преступлении Шипилов сознался только в 2016 году.

·  В апреле 1996 года началась серия убийств и изнасилований в Архангельске. Например, Шипилов убил женщину Светлану Куроптеву, нанеся ей несколько ножевых ран. Тело жертвы он закопал на территории Архангельского кирпичного завода. 

 ·  В июне 1996 года в районе посёлка Талаги Приморского района Архангельской области Шипилов напал на женщину, оглушил её ударом кулака и застрелил из самопала. Тело закопал в лесу.

15 январь 13:13 | : Происшествия

Главные новости


Венесуэла now
Как царь Петр архангельскую казну использовал. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (126)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20