В Архангельске машиниста строительного крана обвиняют в гибели рабочего

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении машиниста крана участка механизации ООО «Вектор», обвиняемого по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия обвиняемый, являясь лицом, на которое возложены обязанности по соблюдению правил безопасности при ведении строительных и грузоподьемных работ на строительном объекте на ул. Красноармейская, д.1, 12.06.2025 нарушил требования должностной инструкции, нормативно-правовых актов, регламентирующих правила безопасности.  Оказывая помощь в перемещении груза, он не проверил соответствие съемных грузозахватных приспособлений характеру груза − гидравлической тележки с газобетонными блоками. 

В результате в процессе подъема и движения  башенным краном под управлением обвиняемого гидравлическая тележка зацепилась за находящиеся под ней на балконе восьмого этажа газобетонные блоки, вследствие чего произошло падение блока с балкона восьмого этажа на рабочего, который через непродолжительное время  скончался в больнице.

Вину в смерти потерпевшего, не отрицая ряд допущенных нарушений, обвиняемый не признал, в то же время возместил представителю потерпевшей 200  тыс. рублей, которой заявлен иск о возмещении морального вреда на сумму  5 млн рублей и принес свои извинения.

         Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 

