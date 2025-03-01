В Архангельской области раскрыто убийство семьи из 2003 года

Расследование преступлений прошлых лет является приоритетным направлением деятельности следственных органов СКР.

Во исполнение поручений заместителя Председателя СК России Клауса Александра Владимировича, данных на ранее состоявшихся совещаниях по вопросам раскрытия и расследования преступлений прошлых лет, по делу об убийстве супружеской пары в 2003 году в городе Вельске, совершенном в условиях неочевидности, региональным следственным управлением СКР по взаимодействии с УВМД России по Архангельской и Вологодской областям и УФСИН России по Вологодской области спланирован и грамотно проведен комплекс дополнительных следственных действий и оперативных мероприятий.

Установлена причастность к указанному убийству ранее неоднократно судимого за преступления против личности и собственности 51-летнего жителя Архангельской области, который в настоящее время отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы, в том числе за убийства.

Следствием установлено, что 4 декабря 2003 года обвиняемый в салоне автомобиля, припаркованного у дома по улице Кирова в городе Вельске, в ходе конфликта с 26-летним мужчиной, который отказался признать долг в размере 100 тысяч рублей, нанес тому не менее трех ударов в область тела заточкой. Обыскал карманы убитого, забрал ключи от его квартиры и проследовал к тому в жилище, чтобы забрать деньги. В квартире потерпевшего оказалась его супруга. Осознавая, что женщина является очевидцем противоправных действий, желая избежать ответственности за содеянное, он повалил потерпевшую на пол и задушил при помощи шнура. Из квартиры убитых подследственный забрал 100 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Благодаря достигнутому следователями третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) регионального следственного управления СКР психологическому контакту и проведенной на протяжении длительного времени планомерной подготовительной работе, результатам судебно-биологической экспертизы запаховых следов человека, обнаруженных на орудии убийства женщины, подследственный дал признательные показания и под видеозапись подробно рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления. Ему предъявлено обвинение по п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти двум другим лицам, в том числе одного из них– с целью скрыть другое преступление).

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела оно будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.