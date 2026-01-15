СледКом подвел итоги за 15 лет работы в Архангельской области

15 января 2011 года на основании Указа Президента Российской Федерации от 27 сентября 2010 года № 1182 создан Следственный комитет Российской Федерации.

Основные цели и задачи следственных органов Следственного комитета Российской Федерации - оперативное и качественное расследование уголовных дел о наиболее сложных тяжких и особо тяжких преступлениях, обеспечение законности при производстве предварительного следствия, защита прав и свобод человека и гражданина.

В 2025 году в производстве Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу находилось более двух тысяч уголовных дел, из них более 1000 окончено производством, при этом больше половины расследованных уголовных дел – о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Оперативная обстановка в Архангельской области и Ненецком автономном округе уже на протяжении длительного периода остается стабильной и контролируемой. Сократилось количество убийств и покушений на убийство на 23,2 %, при этом их раскрываемость в области составила 95,5 %, в округе – 100%. К уголовной ответственности привлечено более тысячи лиц.

В результате проведенной следователями работы удалось возместить причиненный ущерб на сумму 518 млн рублей, стоимость арестованных активов обвиняемых составила свыше 355 млн рублей.

Примером эффективной работы является привлечение к уголовной ответственности руководителя коммерческой организации по делу о мошенничестве на сумму 11 млн рублей при выполнении работ в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» по строительству больницы на Соловецком архипелаге. Причиненный ущерб фигурантом полностью возмещен на стадии следствия.

Рассматривается по существу в суде уголовное дело по обвинению двух работников высшего учебного заведения и представителей коммерческих организаций в совершении преступлений коррупционной направленности при ремонте в рамках национального проекта «Здравоохранение» зданий общежитий для студентов.

Пресечена противоправная деятельность работников муниципального предприятия в городе Котласе, которые получали от предпринимателей взятки за общее покровительство при заключении с ними контрактов, а также при приемке и оплате выполненных по ним работ.

Перед судом предстало руководство саморегулируемой организации в сфере строительства. За коммерческий подкуп в виде денег обвиняемые незаконно включали и пролонгировали членство в возглавляемой организации коммерческих организаций для их участия в государственных и коммерческих тендерах на объектах капитального строительства в рамках национальных проектов. Правоохранительные органы продолжают устанавливать всех предпринимателей, участвовавших в передаче незаконного денежного вознаграждения.

В кратчайшие сроки завершено предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях против общественной безопасности, вызвавших общественный резонанс.

К длительному сроку лишения свободы осуждён 16-летний житель областного центра, который искал подработку и согласился на предложение за денежное вознаграждение совершить поджог офиса политической партии. Его действия квалифицированы как террористический акт, поставивший под угрозу жизнь и здоровье жильцов многоквартирного дома, и повлекший причинение значительного имущественного ущерба.

Также к реальному лишению свободы за теракт осужден 21-летний житель города Архангельска, который 12 апреля 2025 года вечером в областном центре, выполняя задание куратора, облил легковоспламеняющейся жидкостью четыре служебных автомобиля полиции и поджег их. Ущерб от его действий составил более 4,4 млн рублей.

Резонанс вызвало нападение в сентябре 2025 года бывшего студента учебного заведения на преподавателей колледжа. Действия 18-летнего фигуранта органами предварительного следствия квалифицированы как участие в деятельности террористической организации и покушение на убийство четырех лиц, в том числе в связи с выполнением общественного долга и по мотивам идеологической ненависти. В настоящее время уголовное дело рассматривается по существу в суде. Двум пострадавшим женщинам потребовалась медицинская помощь. Юноши, которые проявили активную гражданскую позицию и задержали нападавшего, не пострадали. За свой героический поступок они награждены правами Председателя Следственного комитета России.

Благодаря комплексу совместно принятых мер, новых форм и методов работы, а также применению новой криминалистической и иной специальной техники окончено производством 26 уголовных дел о преступлениях прошлых лет, из них 23 направлено в суд, в том числе об убийствах – 10, о преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ – 3.

Так, собраны доказательства причастности ранее судимого за убийства жителя областного центра, который в настоящее время отбывает наказание в виде лишения свободы, к убийству в 2001 году в городе Архангельске двоих случайных знакомых. Осуждены за нападение и убийство предпринимателя в 2002 году двое жителей города Коряжмы, а также мужчина, убивший супружескую пару в 2003 году в городе Вельске. Заслуженное наказание понес житель Молдовы, который в 2004 году на территории Пинежского района убил жителя города Москвы, заманив его под надуманным предлогом в удаленный населенный пункт Архангельской области.

В своей деятельности следственные органы Следственного комитета России особое внимание уделяют повышению качества расследования уголовных дел, неукоснительному соблюдению прав и свобод человека и гражданина, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в отношении детей и социально незащищённых категорий граждан, фактов коррупции и невыплаты заработной платы.

Коллектив регионального следственного управления поздравляет коллег, а также ветеранов следствия с профессиональным праздником и желает дальнейших успехов в деле служения Отечеству!