У «России» случился конфуз в Архангельске

Сегодня пассажирский борт авиакомпании «Россия», прибывший в столицу Поморья из города на Неве, съехал с посадочной полосы.

На место остановки тут же прибыли спецслужбы. Пострадавших среди пассажиров и экипажа нет, видимы повреждений техники тоже. Самолет направляется на диагностику. По предварительным данным, при соприкосновении с посадочной полосой его занесло вправо.

По сообщению «России», следующий рейс авиакомпании из Москвы (Шереметьево) в Архангельск отправлен на запасной аэропорт в Мурманск. Вот кому не поперло так не поперло…