Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

У «России» случился конфуз в Архангельске

Сегодня пассажирский борт авиакомпании «Россия», прибывший в столицу Поморья из города на Неве, съехал с посадочной полосы.

На место остановки тут же прибыли спецслужбы. Пострадавших среди пассажиров и экипажа нет, видимы повреждений техники тоже. Самолет направляется на диагностику. По предварительным данным, при соприкосновении с посадочной полосой его занесло вправо.

По сообщению «России», следующий рейс авиакомпании из Москвы (Шереметьево) в Архангельск отправлен на запасной аэропорт в Мурманск. Вот кому не поперло так не поперло…   

09 январь 13:36 | : Происшествия

Главные новости


Рождественское послание Святейшего Патриарха Кирилла
Святое фото

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (49)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20