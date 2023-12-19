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В Архангельске произошел ночной инцидент с пассажирским самолетом

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку авиаинцидента, который произошел 12 января в аэропорту Архангельска. После приземления самолет Як-42 авиакомпании «Арктика» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. 

Как сообщает издание «Регион 29», самолет выполнял рейс с архипелага Новая Земля. На борту находились 59 человек: пять членов экипажа и 54 пассажира. Все они благополучно эвакуированы в здание аэровокзала, никто из них не пострадал. Предварительно борт внешних повреждений не получил. 

В результате инцидента на некоторое время была заблокирована взлетно-посадочная полоса, из-за чего на запасной аэродром были перенаправлены три самолета: один «Северстали» из Мурманска и два авиакомпании «России» из Санкт-Петербурга и Москвы. Задержка вылета рейсов из Архангельска составила более трех часов. Как сообщили в аэропорту Архангельска, всех пассажиров проинформировали о задержке рейсов, покормили, паники нет. 

Как сообщили в пресс-службе северо-западной транспортной прокуратуры, на место для выяснения обстоятельств и координации действий правоохранительных органов выезжал и. о. Архангельского транспортного прокурора Борис Текеев. 

— Соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов — на контроле. Транспортная прокуратура даст оценку действиям экипажа, проверит состояние взлетно-посадочной полосы. При наличии оснований примет меры реагирования, — сказано в сообщении пресс-службы ведомства. 

Около 23.00 спецслужбы отбуксировали самолет на стоянку и аэропорт был открыт на прием и отправку воздушных судов.

По факту авиаинцидента проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта. К расследованию также подключилась комиссия Росавиации, а авиакомпанию и аэропорт проверит Госавианадзор.

13 январь 09:33 | : Происшествия

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