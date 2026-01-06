В Архангельске насмерть разбилась известный блогер

Трагедия произошла 2 января на переправе в сторону Кегострова у гостиницы «Пур-Наволок». Снегоходом управляла Юлия, ее муж Виктор сидел сзади. Снегоход врезелся в деревянную опору пешеходной переправы.

- 2 января ушла из жизни моя самая любимая девочка на свете, моя малышка Юленька. Сердечко моей малышки перестало биться под этим сооружением на переправе у гостиницы „Пур-Наволок“. Стоит без освещения. Вечная любовь и горе, тоска и потеря. Малышка я люблю тебя. Мне очень будет тебя не хватать! – написал Виктор, который получил незначительные травмы.

Юлия Глушкова была известным блогером. Последний пост она опубликовала 1 января. У женщины остались сын и дочь. В марте ей исполнилось бы 36 лет.

На месте трагедии создан самодельный мемориал.

Прощание с погибшей прошло сегодня в зале отпевания крематория в деревне Рикасиха Архангельской области.